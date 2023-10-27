В Крыму установили более 6 тысяч дорожных знаков

В Республике Крым ГУП РК «Крымавтодор» с начала года выполнил работы по установке и замене металлических барьерных ограждений протяженностью 4 км, пешеходных ограждений протяженностью 3 400 погонных метров.
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