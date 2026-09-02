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ФедералПресс

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Третьи торги по продаже 83 активов Юревича провалились в Челябинске

Третьи торги по продаже 83 активов Юревича провалились в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября, ФедералПресс. Повторная попытка реализовать национализированное имущество бывшего главы региона Михаила Юревича и его партнера, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, вновь не увенчалась успехом.

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