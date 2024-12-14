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Вучич допустил переговоры с Россией из-за нефтяных санкций против Сербии

Вучич допустил переговоры с Россией из-за нефтяных санкций против Сербии

США в ближайшие дни введут «самые строгие» санкции против сербской нефтекомпании NIS (Naftna Industrija Srbije), контрольный пакет акций которой принадлежит российскому «Газпрому», заявил президент Сербии Александр Вучич.

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