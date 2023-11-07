Антонов: попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег США от любых попыток разговаривать с нашей страной с позиции силы, так как они изначально провальные, любые недружественные действия получат жесткий ответ.
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