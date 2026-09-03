Вооруженные силы (ВС) России не применяют ракетный комплекс «Орешник» во время ударов по Украине, чтобы сохранить гражданское население страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Kp.ru: Кашпировск...
- Минобороны: расче...
- Кинокритик Шнейде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым