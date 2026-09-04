Севастопольская команда по тхэквондо входит в тройку лидеров ЮФО

Сегодня Международный день тхэквондо. Это олимпийский вид спорта. Севастопольцы пока до главных стартов планеты не дошли, но уже показывают хорошие результаты на всероссийском и международном уровнях.
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