В парке Галицкого под куполом зацвело экзотическое дерево

В парке Галицкого под куполом зацвело экзотическое деревоВ парке «Краснодар» зацвела сейба великолепная, также известная под названиями хоризия — лиственное дерево тропических и субтропических лесов Южной Америки.
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