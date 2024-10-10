🇷🇺⚔️🇺🇦Операторы FPV-дронов Южной группировки войск поразили укрывшуюся живую силу противника FPV-дронами🔥 🎥Вид со стороны противника🇺🇦💥 #ВСРФ #ВСУ #FPVдрон #СВО.
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🇷🇺⚔️🇺🇦Операторы FPV-дронов Южной группировки войск поразили укрывшуюся живую силу противника FPV-дронами🔥 🎥Вид со стороны противника🇺🇦💥 #ВСРФ #ВСУ #FPVдрон #СВО.
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