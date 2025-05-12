Чем больше шума происходит в Европе вокруг мирных инициатив России по началу прямых приговоров с представителями киевского режима, тем сильнее возникает ощущение, что мир как таковой европейских политиков не больно-то интересует.
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