Заброшенные медицинские склады в Уссурийске сровняли с землей

Заброшенные медицинские склады в Уссурийске сровняли с землей

В Уссурийске ликвидируют заброшенные здания на улице Пархоменко. Раньше здесь дислоцировалась воинская часть медицинского назначения.

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