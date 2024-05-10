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В нижегородском Парке Победы открыли стелу "Город трудовой доблести"

В нижегородском Парке Победы открыли стелу "Город трудовой доблести"

9 мая в нижегородском Парке Победы открыли стелу “Город трудовой доблести”. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, представители федеральных и региональных органов власти, муниципального самоуправления, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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