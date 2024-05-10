9 мая в нижегородском Парке Победы открыли стелу “Город трудовой доблести”. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, представители федеральных и региональных органов власти, муниципального самоуправления, сообщили в пресс-службе правительства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии