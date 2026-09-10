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Царьград

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Писатель Михаил Парфенов поддержал популярность печатных книг

Писатель Михаил Парфенов поддержал популярность печатных книг

Писатель Михаил Парфенов заявил, что печатные книги остаются востребованными, несмотря на рост цифрового чтения.

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