Российские бойцы отразили три атаки бригад ВСУ на краснолиманском направлении

РИАМО - 15 ноя. ВС России отразили три атаки штурмовых групп бригады специального назначения ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР на краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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