Суд в Вашингтоне отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него - решение

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были введены в отношении него в 2018 году, говорится решении суда.