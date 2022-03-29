Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Флаг им в руки! Хохлы им пердячего пара дадут и наполнят хранилища!Боррель заявил, ч...
  • Mikhail Stepanov
    В очередь, сукины дети! Ваш номер десятый, а газа у Катара на всех не хватит!🤪🤪Словакия ведет пе...
  • Александр
    СОЖТ задирает тарифы до невозможности!Ж/д операторы не ...

Суд в Вашингтоне отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него - решение

Суд в Вашингтоне отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него - решение

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были введены в отношении него в 2018 году, говорится решении суда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх