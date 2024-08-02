«Эдмонтон» подпишет контракты с Холлоуэем и Бробергом, но сначала решит вопрос с потолком зарплат

Речь про Дилан Холлоуэя и Филипа Броберга. «Общее мнение таково, что ограниченно свободные агенты Холлоуэй Броберг подпишут бридж-контракты в диапазоне от 2,2 до 2,3 млн долларов на два сезона», – заявил инсайдер Боб Стауффер.
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