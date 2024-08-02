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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» подпишет контракты с Холлоуэем и Бробергом, но сначала решит вопрос с потолком зарплат

Речь про Дилан Холлоуэя и Филипа Броберга. «Общее мнение таково, что ограниченно свободные агенты Холлоуэй  Броберг подпишут бридж-контракты в диапазоне от 2,2 до 2,3 млн долларов на два сезона», – заявил инсайдер Боб Стауффер.

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