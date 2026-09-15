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Царьград

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Две жительницы Горячего Ключа потеряли 2,2 млн рублей на лжеинвестициях

Две жительницы Горячего Ключа потеряли 2,2 млн рублей на лжеинвестициях

В Горячем Ключе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как две местные жительницы потеряли в общей сложности около 2,2 млн рублей, пытаясь заработать на сомнительных инвестициях.

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