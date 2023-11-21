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Задержаны подростки, заставившие на камеру целоваться двух мальчиков

Задержаны подростки, заставившие на камеру целоваться двух мальчиков

Заявление в полицию написал папа одного из пострадавших мальчиков.фото: vk.com/skr.sverdlovsk--> Двое подростков 15 и 16 лет задержаны в Забайкальском крае после того, как они на камеру заставили целоваться двух мальчиков из 6 и 7 классов, сообщает 21 ноября краевое управление СК РФ.

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