Задержаны подростки, заставившие на камеру целоваться двух мальчиков

Заявление в полицию написал папа одного из пострадавших мальчиков.фото: vk.com/skr.sverdlovsk--> Двое подростков 15 и 16 лет задержаны в Забайкальском крае после того, как они на камеру заставили целоваться двух мальчиков из 6 и 7 классов, сообщает 21 ноября краевое управление СК РФ.