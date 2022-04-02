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С начала года в Челябинской области родилось 15 двойняшек и одна тройня

С начала года в Челябинской области родилось 15 двойняшек и одна тройня

Южноуральцы предпочитают называть мальчиков Артемами и Михаилами, а девочек Софиями и Евами. Начало года в Челябинской области было богато на новорожденных.

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