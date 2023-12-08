Интервью с коммерческим директором ГК Russ Борисом Пешняком

С 15 по 17 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» проходил Национальный рекламный форум. Издатель «Сноба» Марина Геворкян поговорила с коммерческим директором Russ Борисом Пешняком о прошлом, настоящем и будущем наружной рекламы.
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