17-летний форвард системы СКА Демидов принес дивизиону Тарасова 3-е место на Фонбет Матче Звезд КХЛ – хет-трик и победный буллит

17-летний форвард системы СКА Иван Демидов сделал хет-трик на Фонбет Матче Звезд КХЛ. Нападающий сделал хет-трик в матче за 3-е место между дивизионами Тарасова и Чернышева (11:10 Б).
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