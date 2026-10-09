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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Украина на рубеже веков — фото Райнера Райдлера с 1999 по 2003 год

Украина на рубеже веков — фото Райнера Райдлера с 1999 по 2003 год

Представляем вам подборку снимков австрийского фотографа Райнера Райдлера (Reiner Riedler), которые он сделал во время своих поездок по Украине в промежуток с 1999-го по 2003 годы, и которые позднее были опубликованы в его книге «Украина: Фотографии».

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