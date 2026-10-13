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Экс-голкипер «Спартака» Ребров назвал четырех российских вратарей РПЛ, способных уехать за рубеж в ближайшее время

Экс-голкипер «Спартака» Ребров назвал четырех российских вратарей РПЛ, способных уехать за рубеж в ближайшее время

Чемпион России в составе «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров назвал российских вратарей РПЛ, способных перейти в зарубежные клубы в ближайшее время.

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