Кнайсль назвала необходимые шаги перед рукопожатием Путина и Трампа

Global Look Press/White House/Flickr.com Восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном должно начаться задолго до рукопожатия президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии