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Кнайсль назвала необходимые шаги перед рукопожатием Путина и Трампа

Кнайсль назвала необходимые шаги перед рукопожатием Путина и Трампа

Global Look Press/White House/Flickr.com Восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном должно начаться задолго до рукопожатия президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

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