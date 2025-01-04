Герман Мастерс 2025 — 1/4 финала. Расписание трансляций

31 января, 5 день игр 1/4 финала German Masters по снукеру 2025, рейтинговый, Tempodrom, Берлин, Германия Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп German Masters 2025 — смотрите игры четвертьфиналовВсе Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции - 1 раунд Расписание - трансляции (квал.
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