Медведев призвал ликвидировать украинских террористов и их дома

И

Искандер

«Мы с Жуковым»… Ржунимагу. Есть «диванные стратеги», а есть «сортирные». Вот и Журавель, не слезая с унитаза, валит «стратегический» словесный понос при мозговом запоре. Так и просится бессмертное: «В каком полку служили?» Иногда ещё пёрнет «умным» словцом, не зная его смысла. Дебил, бля… «Адепт» по-латыни значит «достигший, помогающий понять идею и знание». Мудаку Журавелю никакой адепт ни в чём помочь не в силах, остаётся только локализовать его вонь. Старому засранцу, вместе с Жуковым вошедшему в Венгрию, не дано понять, что одно дело – подавить МЯТЕЖ в стране, которую перед этим ДЕМИЛИТАРИЗИРОВАЛИ и ДЕНАЦИФИЦИРОВАЛИ страны-союзники. И совсем другое – ВОЙНА (ограниченная рамками СВО) со страной, которую 30 лет МИЛИТАРИЗИРОВАЛИ И НАЦИФИЦИРОВАЛИ не то что бывшие союзники, а весь Запад. Кстати, поскольку у нас СВО, а не война, можешь, обосравшаяся «пиндосская шавка», статьёй из УК подтереться. Что до словаря Ожегова, то «агрессия» в нём толкуется как «нападение» только в случае, если оно незаконно с точки зрения международного права. Даже если взять только ЗАЩИТУ ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ (сколько их в ДНР? В ЛНР? В Крыму?), то она в любой точке земного шара с точки зрения международного права абсолютно законна. Так что «весь нормальный мир», который «считает нас, Россию, АГРЕССОРОМ и воюет с нами» Журавелю привиделся из-за отравления собственным педежом в замкнутом пространстве сортира. Да чего там, Журавель, конечно, жертва синдрома Даннинга-Крюгера (если по-простому: «Дурак никогда не понимает, насколько он глуп»), но жертва «агрессивная» и чрезвычайно вонючая.