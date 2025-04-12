Романов пропустил не менее 3 шайб в каждой из 5 игр в старте в этом сезоне НХЛ. У вратаря «Сан-Хосе» 5 поражений при 87,9% сэйвов

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч с «Эдмонтоном» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Игра стала для 25-летнего россиянина 7-й в текущем сезоне НХЛ (5 поражений, 2 игры без исхода, 87,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,86) и 5-й – в качестве стартового вратаря.