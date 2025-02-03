Соцсети: ВСУ атаковали Суземский район

По словам местных жителей, один из украинских дронов сбросил боеприпас на территорию района.Вечером 2 февраля в приграничном Суземском районе Брянской области появились сообщения об активности беспилотников.
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