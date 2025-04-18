В Барнауле проходит фотовыставка об СВО и жизни людей

Каждый снимок показывает, как все меняется, когда мирная жизнь оказывается позади В Барнауле с 14 апреля по 9 мая проходит выставка работ фотографа Даниила Жданова, показывающая, как боевые действия отражаются на жизни людей.
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