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Царьград

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За счёт России спонсировал ВСУ и националистов: Бизнесмен Черняк объявлен в международный розыск

За счёт России спонсировал ВСУ и националистов: Бизнесмен Черняк объявлен в международный розыск

Украинский бизнесмен Евгений Черняк объявлен в международный розыск. Номинальный владелец алкогольного холдинга зарабатывал в нашей стране миллиарды рублей.

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