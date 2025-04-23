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В Госдуму внесут проект о письменном согласии соседей на аренду квартиры

В Госдуму внесут проект о письменном согласии соседей на аренду квартиры

На рассмотрение Госдумы внесут законопроект, которым предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать сдачу жилья в аренду с соседями, если они не заключают договор найма с арендаторами.

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