В Госдуму внесут проект о письменном согласии соседей на аренду квартиры

На рассмотрение Госдумы внесут законопроект, которым предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать сдачу жилья в аренду с соседями, если они не заключают договор найма с арендаторами.
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