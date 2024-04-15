Новое исследование показало, что одно изменение снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 23%

Исследователи проанализировали медицинские записи и другую информацию более 50 000 человек. Регулярные физические упражнения могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на четверть, показало новое исследование.
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