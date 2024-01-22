"Ъ": правительство перенесло завершение строительства ряда федеральных дорог

Правительство скорректировало план дорожной деятельности на 2024 - 2028 годы с финансированием в 14 трлн рублей и перенесло сроки завершения строительства ряда автомобильных дорог в Московской, Ленинградской, Пензенской областях, а также в Северной Осетии.
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