"Ъ": правительство перенесло завершение строительства ряда федеральных дорог

Правительство скорректировало план дорожной деятельности на 2024 - 2028 годы с финансированием в 14 трлн рублей и перенесло сроки завершения строительства ряда автомобильных дорог в Московской, Ленинградской, Пензенской областях, а также в Северной Осетии.