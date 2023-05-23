Военное обозрение

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Саммит «Китай – Центральная Азия» стал исключительно важным для России

Саммит «Китай – Центральная Азия» стал исключительно важным для России

В субботу завершился саммит «Китай – Центральная Азия», где в течение двух дней лидеры Китая и наших соседей (Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Кыргызстана и Таджикистана) обсуждали планы на будущее.

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