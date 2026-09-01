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МОСИНФОРМ

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2–6 сентября — Кубок мэра Москвы по конному спорту

2–6 сентября — Кубок мэра Москвы по конному спорту

Фото: mos.ru/moskomsport Со 2 по 6 сентября в столице состоится Кубок Мэра Москвы по конному спорту, организованный Департаментом спорта города Москвы совместно с Федерацией конного спорта Москвы.

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