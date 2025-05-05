Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Почему Россия не может влупить по "велико"британии? Отправка бритов кормить рыб на дне Атлантики остудит многие голов...Украина сорвалась...
  • Александр Пятнистый
    в Москве остались продажные полицаи и купленные судейскиеНе побоялся вступ...
  • Генрих
    Далеко ходить не надо...Израиль отоварил палестинцев и хоть бы хрен.Украина сорвалась...

Бестолковки. Дела пакистанские

Бестолковки. Дела пакистанские

Свежести "Пакистан сталкивается с критической нехваткой боеприпасов из-за поставок снарядов на Украину" Издание Indian Express утверждает, что текущих запасов артиллерийских снарядов Исламабада хватило бы на четыре дня полномасштабной войны, что связано с тайными поставками оружия на Украину с 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх