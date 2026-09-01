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Царьград

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Гороскоп на 18 сентября: Овнам нужна пауза, Рыбам — вернуться к делам

Гороскоп на 18 сентября: Овнам нужна пауза, Рыбам — вернуться к делам

Овен. Итог дня во многом определит способность вовремя взять паузу. Твердость позиции в отдельных моментах уместна, однако превращать ее в слепое упрямство не следует.

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