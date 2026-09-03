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Домовые чаты и новые правила для УК: что изменилось в ЖКХ с 1 сентября

Домовые чаты и новые правила для УК: что изменилось в ЖКХ с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в сфере ЖКХ вступили в силу новые правила. Они затрагивают работу управляющих компаний, контроль за жилфондом, домовые чаты и порядок проведения собраний собственников.

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