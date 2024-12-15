WAFA: При ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 жителей

В вечерний период войска Вооружённых сил Израиля атаковали расположенное на территории сектора Газа учебное заведение, которое принадлежало БАПОР Организации Объединённых Наций, информирует местное издание WAFA.
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