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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонс GTA 6 состоится уже на этой неделе, сообщил авторитетный источник Автор ...

Анонс GTA 6 состоится уже на этой неделе, сообщил авторитетный источник Автор ...

Анонс GTA 6 состоится уже на этой неделе, сообщил авторитетный источникАвтор издания Bloomberg, Джейсон Шрайер (Jason Schreier), который является довольно авторитетным источником, сообщил, что анонс GTA 6 состоится уже на этой неделе.

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