Анонс GTA 6 состоится уже на этой неделе, сообщил авторитетный источник Автор ...

Анонс GTA 6 состоится уже на этой неделе, сообщил авторитетный источникАвтор издания Bloomberg, Джейсон Шрайер (Jason Schreier), который является довольно авторитетным источником, сообщил, что анонс GTA 6 состоится уже на этой неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)