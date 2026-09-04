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Нижегородская правда

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Почти 160 стран и организаций поддержали Инициативу глобального управления КНР

Почти 160 стран и организаций поддержали Инициативу глобального управления КНР

1 сентября 2025 года на саммите «ШОС+» в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин торжественно выдвинул Инициативу глобального управления, включающую пять основных принципов: во-первых, отстаивание суверенного равенства; во-вторых, соблюдение верховенства международного права; в‑третьих, приверженность многосторонности; в‑четвертых, отстаивание человекоцентричного подхода; и в‑пятых, ориентация на действия.

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