Оружие, бойцы из КНДР: Что пишут про парад 9 мая в Европе и США

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
А зачем обращать внимание на западную прессу,в том смысле,что выкладывать здесь их писанину?Что там могут хорошего написать?Напишут положительные отзывы-не пропустят в печать.
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4 час.
Станислав Магдалинов
Помните сказку:дедка за репку,.....мышка за кошку-вытащили репку!Оказывается-мышка победила...Бывает забьёт гол игрок в пустые ворота,бежит за ним вся команда во главе с тренером и иже с ним шлейфом...Удивительное зрелище,хоть салют запускай
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4 час.
Станислав Магдалинов
Власти говорят о мине замедленного действия,а на самом деле это фундамент,который никак не удаётся разрушить
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4 час.
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