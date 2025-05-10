Оружие, бойцы из КНДР: Что пишут про парад 9 мая в Европе и США

Станислав Магдалинов А зачем обращать внимание на западную прессу,в том смысле,что выкладывать здесь их писанину?Что там могут хорошего написать?Напишут положительные отзывы-не пропустят в печать.

Станислав Магдалинов Помните сказку:дедка за репку,.....мышка за кошку-вытащили репку!Оказывается-мышка победила...Бывает забьёт гол игрок в пустые ворота,бежит за ним вся команда во главе с тренером и иже с ним шлейфом...Удивительное зрелище,хоть салют запускай