Латвия планирует полностью запретить автобусные перевозки в Россию

Министерство транспорта Латвии подготовило поправки в законодательство, предусматривающие запрет регулярных и нерегулярных международных пассажирских перевозок на автобусах в Россию и Белоруссию.
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