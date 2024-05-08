Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Кашкари из ФРС ждет сохранения высоких ставок на протяжении долгого времени

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что, скорее всего, центральный банк будет сохранять процентные ставки на текущем уровне «в течение длительного периода времени», пока чиновники не убедятся, что инфляция находится на пути к своей цели, пишет Bloomberg.

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