Кого из российских спортсменов могут допустить на Олимпиаду-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил заявки четырех представителей России — Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи — на участие в отборочном турнире к Олимпиаде 2026 года.
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