Сырский отдал приказ о выходе из Авдеевки, потому что ВСУ уже сутки оттуда бежали самостоятельно

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что приказ главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен лишь спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из города.
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