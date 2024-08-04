Уровень поддержки «зеленых» в Германии опустился до уровня 2018 года

Уровень поддержки партии «Зеленые» опустился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей и составил 10%, 3 августа пишет немецкий новостной портал Berlin 24/7 со ссылкой на результаты опроса Sonntagstrend, проведенного институтом изучения общественного мнения Insa.
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