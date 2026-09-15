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Царьград

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Главврач больницы заплатит 30 тысяч за долг перед поставщиками в 2 млн

Главврач больницы заплатит 30 тысяч за долг перед поставщиками в 2 млн

Медицинское учреждение не уложилось в сроки оплаты по договорам с пятью поставщиками, в результате чего накопилась просроченная задолженность свыше 2 миллионов рублей.

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