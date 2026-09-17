Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«А чего вы стоите»: как 75-летний Александр Серов устроил разнос блогерам в прямом эфире и ушёл, хлопнув дверью.

«А чего вы стоите»: как 75-летний Александр Серов устроил разнос блогерам в прямом эфире и ушёл, хлопнув дверью.

Представьте себе студию федерального канала. Яркий свет, вылизанные декорации, ведущий с приклеенной улыбкой.

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