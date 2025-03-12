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Царьград

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Дерипаска выдвинул условия для перемирия: Вернуть активы и снять санкции

Дерипаска выдвинул условия для перемирия: Вернуть активы и снять санкции

Бизнесмен Олег Дерипаска назвал три условия для согласия России на прекращение огня на Украине.Мяч еще не на стороне России, Запад должны сделать свои шаги навстречу для достижения перемирия на пути к миру на Украине.

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