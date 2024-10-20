Общались с Путиным тет-а-тет и по телемосту: как губернаторы ПФО проявили себя в федеральном поле

Большинство приволжских губернаторов на этой неделе сосредоточились на работе в своих регионах. При этом одно из главных федеральных событий последних дней – форум «Россия – спортивная держава» в Уфе – добавило политических очков не только «хозяину» мероприятия Радию Хабирову, но и еще нескольким главам ПФО.