Общались с Путиным тет-а-тет и по телемосту: как губернаторы ПФО проявили себя в федеральном поле

Большинство приволжских губернаторов на этой неделе сосредоточились на работе в своих регионах. При этом одно из главных федеральных событий последних дней – форум «Россия – спортивная держава» в Уфе – добавило политических очков не только «хозяину» мероприятия Радию Хабирову, но и еще нескольким главам ПФО.
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